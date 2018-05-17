На eBay продают Dodge Challenger SRT Demon за 34,2 млн рублей

Сегодня, 11:35

Dodge Challenger SRT Demon начали продавать на eBay, но это будет стоить, как минимум в два раза больше, чем обычная цена самого быстрого автомобиля (84 995 долларов США).

Dodge соберет всего 3300 единиц SRT Demon и не планирует продолжать производство. Это означает, что на рынке будет гораздо меньше машин, чем покупателей, желающих их приобрести.

На аукционе eBay появились два продавца, которые предлагают уникальные Dodge Challenger SRT Demon. Первый из них - редкий Plum Crazy Pearlcoat Demon, один из 173 автомобилей в этом цвете. Он имеет всего 6 километров на одометре и является совершенно новым автомобилем, за который продавец хочет 169 900 долларов (10 585 330 рублей).

Второе объявление гораздо интереснее. Насколько можно судить по фотографиям, это стандартная красно-черная модель. Несмотря на это, владелец готов продать машину за 550 000 долларов (34 266 815 рублей), если покупатель купит его сразу, без участия в торгах. Торги также возможны с начальной суммы 420 000 долларов (26 167 386 рублей), до конца торгов осталось чуть менее семи дней.