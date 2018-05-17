Флагманский кроссовер Brilliance V7 выйдет на рынок в июне

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Китайцы готовят новый флагманский кроссовер Brilliance V7 к продажам. Накануне разработчики сообщили, что автомобиль отправится на рынок в июне.

Дилеры в КНР получат первые экземпляры модели Brilliance V7 в июне нынешнего года. Китайскому потребителю предложат девять комплектаций кроссовера. Машина будет продаваться с 5- и 7-местным салоном.

Внешность кроссовера Brilliance V7 выполнена в новой концепции его производителя. Для автомобиля предусмотрена полностью светодиодная оптика, задние огни на LED-матрицах, расширители колесных арок с пластиковым обвесом, сдвоенные выхлопные патрубки.

Салон нового Brilliance V7 примечателен большим сенсорным дисплеем мультимедийного комплекса. Данный монитор позволяет управлять множеством функций кроссовера.

Флагманский Brilliance V7 получил габариты 4702х1932х1753 мм и колесную базу в 2770 мм. По размерам новинка практически повторяет Toyota Highlander.

Моторный отсек Brilliance V7 занимает 1,6-литровая установка с турбиной. Агрегат выдает мощность 204 л.с. Он разрабатывался с инженерами BMW. Мотор комплектуется 6-МКПП и 7-РКПП ZF с двойным сцеплением.

Brilliance V7 оснащается ABS, EBD, двухзонным климат-контролем, камерой кругового обзора, системой удержания в полосе, парктроником и так далее. Ценник новинки пока не озвучивается.