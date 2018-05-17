Mercedes-Benz продолжит выпуск прежней генерации G-Class

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Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz продолжит выпускать прежнюю генерацию своего внедорожника Mercedes-Benz G-Class наряду с нынешним поколением. Такая информация появилась на страницах специализированных порталов, которые в свою очередь ссылаются на главу маркетингового отдела бренда Яна Хэдли Джеймса.

По словам топ-менеджера, производство Mercedes-Benz G-Class в версии 461 будет продолжаться. Модель предназначена для тех рынков, где возможны продажи машин, адаптированных под стандарт Euro 5. Джеймс отметил, что Mercedes-Benz G-Class считается поистине эксклюзивным авто, не имеющим аналогов на земном шаре.

Следует напомнить, что новый внедорожник Mercedes-Benz G-Class дебютировал на автосалоне в Детройте в январе текущего года. В РФ за новинку придется отдать от 8 950 000 рублей, а спрос на внедорожник среди россиян уже превысил предложение.