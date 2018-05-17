Представлен обновленный внедорожник Ford Everest 2019

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Накануне был презентован обновленный пикап Ford Ranger для глобального рынка. Спустя некоторое время компания показала общественности еще один внедорожник - Ford Everest 2019 модельного года, который построен на основе Ranger и предназначен для Австралии.

Рестайлинговый Ford Everest получил те же обновления, что и пикап Ranger, в продажу новинка поступит уже в конце этого года. Изменения затронули, как внешний вид, так и интерьер, к тому же модель обзавелась новыми силовыми установками.

Самым важным обновлением Ford Everest можно считать добавление нескольких двигателей, например 2,0-литрового турбодизеля, позаимствованного у Ranger Raptor. Агрегат способен генерировать 213 лошадиных сил, при этом крутящий момент составляет 500 Нм, работает он в тандеме с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а расход составляет 6,9 л/100 км в смешанном цикле. Также линейка моторов пополнилась 3,2-литровым двигателем, генерирующим 200 лошадиных сил, и 2,2-литровым дизельным агрегатом.

Изменения затронули не только силовые установки, но и технологическое оснащение, к примеру, Ford Everest получил новые системы безопасности, систему экстренного торможения, несколько камер и многое другое.