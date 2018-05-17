Новый фургон Renault Kangoo презентуют в начале 2019 года

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На просторах интернета обнародовали сведения о грядущей премьере нового французского фургона Renault Kangoo. Презентация новинки ожидается в начале следующего года.

Отмечается тот факт, что недавно французский альянс PSA Group вывел на авторынок свои новые фургоны Peugeot Rifter, Citroen Berlingo и Opel Combo. Для того чтобы бороться за клиентов с такими автомобилями, французские разработчики из Renault решили выпустить новый фургон Renault Kangoo.

Новый фургон разработают с использованием архитектурной платформы CMF/CD. Но при этом конструкторы уберут у автомобиля двери, сдвигающиеся против движения. В подкапотном пространстве нового Renault Kangoo разместится 1,3-литровый бензиновый турбодвигатель, мощность которого колеблется от 115 до 140 «лошадок». Кроме него новинка может получить дизельный агрегат с турбонаддувом объемом 1,5 литра с отдачей 85-115 лошадиных сил. Они смогут работать в паре с механической трансмиссией или роботизированными КПП. Вероятно, на рынок выйдет и Renault Kangoo с системой Mild Hybrid.

Также стоит сказать, что смена генераций фургона Renault Kangoo произойдет в 2019 году, а пока конструкторы Renault будут заниматься выпуском нынешнего поколения фургона. Вероятно, осенью в Париж приедет пассажирская версия новинки.

Раньше в сети появилась информация, что электрический фургон Renault Kangoo Van Z. E.33 получил дальность хода в 270 км на одном заряде. За него придется выложить 14 195 фунтов стерлингов.