В Омске прокуратура лишила прав 87 алкоголиков и наркоманов

Сегодня, 11:01

В Омской области местная прокуратура постановила отобрать водительские права у 87 граждан с медицинскими противопоказаниями к вождению автомобилей. Сообщается, что нахождение таких людей за рулем вредило жизни и здоровью других граждан, а у таких водителей обнаружены заболевания психического характера.

Сообщается, что местная прокуратура провела неотложные следственные действия, в ходе которых выяснила, что у 87 лиц имеются права, но они состоят на учете в медицинских учреждениях. Они имеют диагноз «алкогольная или наркотическая зависимость».

Получив такую информацию, прокурор направил в суд несколько исков, согласно которым должно прекратиться действие водительских удостоверений у данных граждан. В целом, суд вынес постановление, в соответствии с которым 87 граждан лишились водительских удостоверений, а также должны сдать права в соответствующий отдел регионального УГИБДД.