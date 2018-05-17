Представлены пожарный BMW X3 и полицейский MINI John Cooper Works

Сегодня, 09:24

Выставка RETTmobil посвящена спецавто для экстренных служб. В рамках мероприятия состоялась презентация уникального пожарного кроссовера BMW X3, а также полицейского MINI John Cooper Works в кузове хэтчбэк.

В основу MINI John Cooper Works для полиции легла «заряженная» версия модели с двухлитровым турбодвигателем с отдачей в 230 «лошадей» при моменте силы в 320 Нм. В качестве трансмиссии установлена АКПП, за счет чего хэтчбэк всего за 6,1 секунды разгоняется до 100 км/ч. Кроме того, модель получила уникальный окрас кузова в стиле полицейского авто Германии, а также обзавелась сиреной и проблесковыми маячками на крыше и капоте.

Для пожарных предложили флагманский кроссовер BMW X3 с двухлитровым турбодизелем с отдачей в 190 «лошадей». Авто представлено как штабной передвижной пункт. Оно также получило уникальный окрас, проблесковые маячки и сирену. Кроссовер для пожарных получил приемники сигналов GPS и TETRA и розетки в багажном отделении.

В интерьере производитель ничего не менял. На данный момент неизвестно, станут ли поставлять представленные модели экстренным службам.