Терминатор шокирован ценами на бензин в Воронеже

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Воронежцы в одной из социальных сетей выразили недовольство высокими ценами на бензин, опубликовав мем с Терминатором. Согласно ему, даже бесстрашный Арнольд Шварценеггер приходит в ужас от цен на топливо.

Знаменитая фраза "Мне нужна твоя одежда" в воронежском меме переросла в выражение "Мне нужно заправиться", однако посмотрев на цены на бензин, персонаж Арнольда Шварценеггера приходит в ужас, а на следующем кадре Терминатор уже колесит по дорогам на велосипеде.

Стоит отметить, что цены на бензин стремительно растут, а потому вполне вероятно, что россияне скоро действительно подумают о том, чтобы последовать примеру Терминатора и пересесть на велосипеды.

Местный сайт составил опрос читателей о том, готовы ли они отказаться от автомобиля, в пользу двухколесного "коня". Примечательно, что 50% проголосовали за готовность пересесть на велосипед или иное транспортное средство, не требующее заправки.