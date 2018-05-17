В сети появились первые фото серийного электрокроссовера Hongqi E-HS3

Вчера, 23:00

Официальная презентация концептуальной версии кроссовера Hongqi E-HS3 с электроприводом состоялась в рамках автосалона в Пекине. В сети появились первые снимки серийной версии новинки, которая станет первым электрокаром производителя.

Согласно полученным снимкам, серийный кроссовер Hongqi E-HS3 с электроприводом не получит видимых отличий от прототипа, однако в основе дизайна лег концепт-кар U-Concept, который представили в 2017 году в рамках автосалона в Шанхае.

В основу электрокроссовера Hongqi E-HS3 легла инновационная платформа. Модель получит полностью электрический силовой агрегат, однако его характеристики до сих пор держат в секрете. Инженеры бренда утверждают, что аккумуляторов хватит на 390 км пробега. Согласно заявлению, Hongqi E-HS3 способен за 6 секунд разогнаться до 100 км/ч.