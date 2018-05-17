В центре Уфы более чем на месяц ограничат движение транспорта‍

Сегодня, 08:10

В центральной части башкирской столицы Уфы местные власти более чем на месяц перекроют движение транспортных средств. Об этом сообщают местные специализированные издания.

Отмечается, что с 17 мая по 24 июня 2018 года власти закроют движение на перекрестке улиц Мустая Карима и Чернышевского. Такие меры предприняты в связи с реконструкцией участка тепловой магистрали. Там рабочие профильной коммунальной службы обновят проходной канал и заменят трубы. Интересно, что движение по улице Мустая Карима городская администрация закроет полностью, а по Чернышевского - на половине дороги.

Также представители местных властей обратились к уфимским водителям с просьбой заранее планировать маршруты своих передвижений на личном транспорте. Сообщается, что после окончания ремонтных работ асфальт на дороге будет восстановлен.