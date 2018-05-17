Прокопьевским лесничим понадобились дорогие иномарки

Сегодня, 07:31

Бюджетные организации «Прокопьевское лесное хозяйство» и «Междуреченское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области» еще в апреле заявили о намерении приобрести для своих нужд дорогие иномарки со скоростью до 200 км/ч и множеством премиальных опций. Об этом можно узнать на сайте госзакупок.

Прокопьевские лесничие для своих нужд хотят купить японский премиальный седан Toyota Camry 2018 модельного года. Стоимость данной машины превысит 1 600 000 рублей, а оснащена она должна быть 2,5-литровым 181-сильным агрегатом, кожаной рукоятью АКПП, системой кнопочного зажигания, детским автокреслом ISOFIX, мультимедийным центром с 7-дюймовым экраном и другим. Однако, на конкурс не поступило ни одной заявки, потому аукцион не состоялся.

Вторая названная покупка, предназначенная для междуреченского транспортного ведомства, пока на этапе подготовки. Представители компании хотят приобрести авто за 1 200 000 рублей с предельной скоростью в 200 км/ч, электроусилителем рулевого колеса, бензиновым мотором, использующим топливо марки АИ-95.