«Митсубиши» и «Хёндэ»: Эксперты рассказали, как правильно произносить названия марок

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Многие неплохо разбираются в авто, однако даже профессионалы порой неправильно называют марку. Эксперты рассказали о семи брендах, при произношении которых чаще всего делают ошибки.

Большинство россиян с уверенностью говорят: «Ламборджини», хотя на родине бренда, в Италии, его называют «Ламборгини».

Вокруг произношения марки Mitsubishi развернулось немало споров, а всё из-за различных подходов к транскрибированию японского языка. Согласно системе Поливанова, правильно будет «Митсубиси», но официальные представители марки утверждают, что правильно «Митсубиши».

Название Hyundai многих русскоязычных людей приводит в ступор. Часто автолюбители называют эту марку «Хёндай» или «Хундай», хотя изначально задумывалось «Хёндэ». Также нередко можно услышать «Судзуки», хотя даже на официальном сайте российского офиса написано «Сузуки Мотор Рус».

Многие путаются с ударением в слове Porsche: некоторые говорят с ударением на первый слог, другие – на второй. Правильным является вариант с ударением на «о».

Марка Mercedes-Benz известна всем, но не все знают, что название «Мерседес» происходит от имени дочери Эмиля Еллинека, одного из совладельцев компании. Любопытно, что имя дочери произносится с ударением на второй слог.

С произнесением аббревиатуры BMW у большинства не возникает проблем, хотя находятся «знатоки», утверждающие, что название компании нужно читать как «Бэ-Эм-Дабл`ю».