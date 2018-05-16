Россиянин показал, как можно заправиться 33 литрами бензина всего за 10 копеек

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На минувшей неделе в Венесуэле курс доллара США на черном рынке превысил отметку в 900 000 боливаров. Столь масштабный экономический кризис российский турист, путешествующий по Латинской Америке, показал на видео на примере цен на бензин.

На видеохостинге Youtube появился видеоролик, в котором россиянин снял на видео цены на топливо в Венесуэле. В описании к видео турист написал: «На прошлой неделе курс доллара на черном рынке перевалил за 900 000 боливаров за 1 доллар. Сами посчитаете стоимость литра?»

Мужчине удалось заправить автомобиль 95-м бензином на 33 литра всего за 200 боливаров, что в пересчёте по актуальному курсу составляет 10 копеек. Для сравнения отметим, что на сегодняшний день в Москве литр АИ-95 стоит от 40,50 до 46,89 рублей.

Хотя на табло автомата высветилась сумма в 200 боливаров, турист из России решил заплатить заправщику 600 боливаров, 400 из которых он отдал в качестве чаевых.