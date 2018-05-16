В России отзывают машины Toyota и Lexus из-за подушек безопасности

Сегодня, 22:00

Модели Toyota Alphard и Hilux, а также Lexus RX и NX будут отозваны в России. Они отправятся на сервис из-за дефектных эйрбэгов.

Росстандарт проинформировал, что в России планируется масштабная сервисная кампания, которая затронет 7 638 экземпляров вышеназванных моделей Toyota Lexus в нескольких комплектациях. Отзыв касается автомобилей, которые продавались с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года.

В отзывных автомобилях Toyota и Lexus изоляционный слой микросхем датчиков эйрбэгов может отслаиваться. Такой дефект чреват размыканием цепи, из-за которого подушки и шторки безопасности могут не отреагировать на удар во время ДТП.

В скором времени владельцам Toyota и Lexus, попадающих под действие кампании, сообщат о сервисе. Специалисты проверят машины на наличие дефекта, и устранят его, если он будет выявлен. Также автомобилисты могут самостоятельно узнать, касается ли их отзыв. Для этого существует список VIN-номеров в базе Росстандарта.

Ранее японцы объявляли в России отзыв внедорожников Toyota и Lexus LX. Эти машины тоже имели проблемы с подушками безопасности.