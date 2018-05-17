Каждый второй Mitsubishi в России в апреле продавался в кредит

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В апреле компания Mitsubishi реализовала 1 543 машины без пробега с применением заемных средств АО МС Банк Рус. Этот результат втрое больше прошлогоднего и является рекордным в истории банка, сообщает агентство «АВТОСТАТ».

При продаже автомобилей Mitsubishi в розницу кредитная доля достигает 55%, а общее число машин, реализованных через АО МС Банк Рус в кредит, составило 2 124 единицы. Более 60% внедорожников Mitsubishi Outlander в прошлом месяце удалось продать по госпрограммам.

Отметим, что к 1 мая текущего года розничный кредитный портфель банка вырос в два раза в годовом сравнении и достиг 13,2 млрд рублей. В текущем месяце АО МС Банк Рус запустил выгодное спецпредложение: кредит сроком до пяти лет на новый Mitsubishi Eclipse Cross с процентной ставкой в 6,9%.

Ранее аналитики подсчитали, что в апреле россияне купили 3 031 автомобиль марки Mitsubishi, это в 2,4 раза больше относительно результата годичной давности. За первые четыре месяца нынешнего года в РФ было реализовано 13 263 такие машины.