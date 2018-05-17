LADA Largus стала самым продаваемым "сараем" в России

Сегодня, 05:00

Отечественные эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых универсалов в России по итогам первого квартала 2018 года. В очередной раз первую тройку рейтинга возглавляют отечественные модели.

За отчетный период жители России купили 26,5 тысячи универсалов, что в 2,2 раза больше, чем в первом квартале прошлого года. Возглавляет ТОП-10 популярных "сараев" LADA Largus, за первые три месяца года реализованный в количестве в 9 249 экземпляров. Второе место заняли LADA Vesta SW/SW Cross с результатом в 8 401 проданных машин. Третью строчку рейтинга занял Kalina с тиражом в 3 559 единиц.

На четвертой позиции расположился универсал KIA cee’d SW с результатом в 2 756 проданных экземпляров. Аутсайдером первой пятерки стал Ford Focus с результатом в 1 151 машину. Шестое место в ТОП-10 досталось Renault Dokker, проданному в количестве 392 единиц. На седьмой позиции расположился Subaru Outback с тиражом в 306 экземпляров. В последнюю тройку лидеров рейтинга вошли Skoda Octavia Combi (126 ед.), Citroen Berlingo Multispace (104 ед.) и Volkswagen Passat Variant (104 ед.).

В январе-марте 2018 года на универсалы в России пришлось 7,2 продаж на легковом авторынке страны. Данный показатель превышает прошлогодний на 3,2%.