Новый УАЗ «Патриот» получит АКПП и мотор от «Профи»

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УАЗ «Патриот» является флагманом своего производителя. В течение нынешнего года отечественный внедорожник претерпит обновление, в рамках которого обзаведется иным мотором и некоторыми изменениями салона.

Моторный отсек обновленного УАЗ «Патриот» займет бензиновая силовая установка ZMZ PRO производительностью 150 л.с. В данное время этим агрегатом оснащаются коммерческие УАЗ «Профи».

Модернизированный мотор ЗМЗ-409051.10 обзавелся двухрядной цепью РГМ, измененными фазами газораспределения, увеличенной степенью сжатия с 9,1 до 9,8, а также другими клапанами и поршнями. Благодаря доработкам 2,7-литровый агрегат стал мощнее на 15 л.с. а его пиковый крутящий момент вырос до 235 Нм. Также УАЗ «Патриот» в 2019 году получит новую автоматическую коробку передач.

В салоне обновленного УАЗ «Патриот» появятся ручки на стойках. За них можно будет держаться во время движения автомобиля.

Актуальная версия УАЗ «Патриот» дебютировала два года назад. Машина обзавелась новой передней панелью, иными подрулевыми переключателями и блоком управления осветителями. Также автомобиль получил трехспицевый руль, другой мультимедийный комплекс и так далее.

Спрос на УАЗ «Патриот» падает. В прошлом году россияне купили 15 860 машин, что на 3,5 тысячи автомобилей меньше в годовом сравнении. Стоимость машины составляет от 719 000 до 989 000 рублей.