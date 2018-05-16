Власти назвали дату начала работы платных парковок в Воронеже

Сегодня, 16:10

Введение платных парковок в Воронеже стало одной из самых обсуждаемых тем среди городских автомобилистов. Теперь же была озвучена дата, когда эти стоянки заработают.

По данным чиновников, платные парковки будут запущены в Воронеже 1 октября текущего года. Изначально ожидалось, что это произойдет 1 апреля, но событие перенесли.

По данным официальных лиц ГИБДД, задержка с платными парковками вызвана неготовностью законодательства. В данное время специалисты мэрии и Госавтоинспекции Воронежа занимаются разработкой механизмов, которые позволят выявлять нарушителей правил парковки.

Появление платных парковок в Воронеже ожидается на площади Ленина, проспекте Революции, на улицах Пушкинская, Фридриха Энгельса, 9 Января, Средневековая, Кольцовская, Никитинская, Театральная, Среднемосковская, Орджоникидзе, 25 лет Октября. За стоянку придется платить 40 рублей в час. Парковки будут работать с 8:00 до 20:00. Оплата за стоянку будет осуществляться через паркоматы и банковские терминалы.

Идея с платными парковками понравилась далеко не всем жителям Воронежа. Горожане организовали сбор подписей в петиции с требованием к президенту России Владимиру Путину об отмене таких стоянок.