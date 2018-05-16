"Газпром нефть" начала продажи бензина G-Drive с октановым числом 100

Сегодня, 17:00

«Газпром нефть» приступила к продаже высокооктанового бензина под названием G-Drive, став третьей крупной компанией, предлагающей такое топливо. Так, АИ-100 теперь можно приобрести на многих заправках Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

Бензином с октановым числом 100 можно заправлять современные авто с моторами, работающими на топливе, октановое число которого не ниже 95. Качество горючего специалисты протестировали в лаборатории SGS, а сотрудники ВНИИ НП рассмотрели его характеристики. Тесты бензина проводились как на гоночных, так и на дорожных машинах.

По словам представителей компании, во многих странах Восточной Европы АИ-100 начали продавать ещё три года назад. До конца текущего года горючее G-Drive можно будет купить на автомобильных заправках сети и в других субъектах РФ.

Отметим, что при производстве АИ-100 не используются октаноповышающие присадки, так как на Омском НПЗ была проведена модернизация, после которой на предприятии появилась станция смешения бензинов.