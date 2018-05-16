В Уфе на продажу выставят арестованные автомобили должников

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В середине июня текущего года в Уфе выставят на продажу автомобили должников. Всего насчитывается 57 лотов, из них 45 – легковые машины. Принять участие в торгах могут все желающие, для этого необходимо пройти регистрацию до 25 мая.

Представители Федеральной службы судебных приставов сообщили, что на аукционе продадут автомобили в возрасте не более десяти лет, а цены на них составят от 138 500 до 1 499 000 рублей.

В перечне арестованных машин самым доступным оказался Peugeot 107, выпущенный в 2008 году. В наибольшую сумму оценили Ford Transit, сошедший с конвейера в 2011 году. Среди машин, изъятых у должников, довольно много моделей марки LADA, включая Priora, Granta, Kalina и Largus.

Помимо этого, на продажу выставят ряд внедорожников, включая УАЗ «Патриот» 2014 года, который организаторы аукциона рассчитывают продать за 618 000 рублей, а также Renault Duster с начальной стоимостью в 700 000 рублей. Полный список арестованного имущества опубликован на портале ФССП.