Жители Иркутска высмеяли «машину мечты» Lexus Camry

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На иркутской дороге был замечен необычный «гибрид» Toyota и Lexus. Снимок автомобиля был размещён в социальной сети Instagram.

По Иркутску ездит автомобиль Toyota Camry, на задней части которой его владелец разместил шильдик премиального бренда Lexus. Подобное решение позабавило местных жителей, которые активно обсудили машину в комментариях.

«Мечту не отнять», «Богато жить не запретишь», «Каждый по-своему любит и видит свой автомобиль», «То чувство когда денег хватило на Камри и значок от Лексуса», – написали горожане.

Автолюбители обсудили различия между двумя версиями Toyota Camry, которые выпускались с 1991 по 1996 год. На домашнем рынке модель реализовывалась в праворульном исполнении под названием Scepter, а на экспорт отправлялась более крупная Camry с левым расположением руля.

Также пользователи вспомнили, что на базе Toyota Camry действительно существует модель с шильдиком Lexus – переднеприводный седан Lexus ES, который оснащается 2,5-литровым V6.