Рассекречен новый бюджетный кроссовер Borgward BX3

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В интернете рассекречен внешний вид серийного кроссовера Borgward BX3. Немецко-китайский проект готовит автомобиль к продажам, и он станет самым бюджетным предложением марки.

Borgward BX3 без камуфляжа был показан китайскими СМИ, получившими фотографии машины из базы данных Минпрома КНР. Внешний вид машины выполнен в фирменном стиле его бренда. При габаритах в 4410х1828х1670 мм автомобиль имеет расстояние между осями в 2560 мм.

Китайцам кроссовер Borgward BX3 будет предлагаться с бензиновой «четверкой» объемом 1,4 л. За счет турбонаддува производительность этого агрегата составляет 150 л.с. Он же имеется в моторной гамме модели BX5, и сочетается с 6-МКПП и РКПП. Машина будет продаваться с передним и полным приводом.

На китайском рынке кроссовер Borgward BX3 должен появиться до конца текущего года. Пока не известно, сколько будет стоить паркетник. На данный момент самый низкий ценник в модельном ряду немецко-китайской марки имеет кроссовер BX5. В базовой версии он стоит от 123 800 юаней (1 206 000 рублей).

Немецкая группа Borgward появилась в 1919 году, а прекратила свою деятельность в 1961 году. Возрождение этого бренда произошло 3 года назад благодаря китайской машиностроительной компании Foton.