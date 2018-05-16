В Пензенской области за 2018 год отремонтируют 135 км федеральных дорог

Сегодня, 12:08

В 2018 году в Пензенской области будет отремонтировано 135 км федеральных дорог. Данная информация была накануне озвучена «Поволжуправтодором».

Самый большой участок для ремонта отмечен на трассе М-5 «Урал». Здесь отремонтируют 52 км дорожного покрытия. При этом, возле Трофимовки уже прошел ремонт, и дорога введена в эксплуатацию.

Ремонтные работы затронут Спасский и Кузнецкий районы. Также ремонт коснется подъезда к Кузнецку. На территории Мокшанского района применят тонкослойное дорожное покрытие. В самой Пензе будущей осенью начнется строительство двухуровневой транспортной развязки на улице Островной.

В апреле был сделан капремонт 10 км трассы Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» недалеко от сёл Танеевка и Октябрьская. Также запланированы ремонтные работы на территории Иссинского, Мокшанского, Пензенского и Малосердобинского районов. На автодороге Р-208 «Тамбов-Пенза» ремонта требует 32 км дорожного покрытия. 25 км из них будут претерпят капремонт.