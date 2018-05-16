Новый рекорд: Tesla Model X взял на буксир 130-тонный лайнер

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Компания Tesla в очередной раз решила удивить своих поклонников. На днях представители авиакомпании Qantas разместили в сети видеозапись, на которой кроссовер Tesla Model X P100D буксирует самолёт Boeing 787-9 Dreamliner.

Недавно интернет «всколыхнул» ролик, на котором снято, как американский электрокар Tesla Model X P100D протащил лайнер Boeing 787-9 Dreamliner на расстояние почти в 300 метров. Масса самолёта достигает 130,18 тонны. Это самый крупный груз, который когда-либо буксировала серийная «легковушка».

Таким образом, электрический кроссовер смог установить мировой рекорд, который эксперты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали в международном аэропорту Мельбурна. Видео снималось в рамках рекламной кампании.

Отметим, что помимо невероятной мощности и экологически чистого мотора Tesla Model X P100D может похвастаться скоростью. В Tesla называют данный автомобиль самым быстрым в мире кроссовером: он способен ускоряться до первых 100 км/ч всего за 3,0 секунды.

Запас хода модели в начальной комплектации составляет порядка 480 км. Напомним, недавно основатель компании Илон Маск проинформировал акционеров о радикальных изменениях в работе Tesla.