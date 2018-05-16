Названы регионы России, где больше всего любят и не любят LADA

Сегодня, 17:50

Марка LADA в текущем году увеличила рыночную долю в России до 20,1%. Наряду с этим в некоторых регионах на продукцию компании «АвтоВАЗ» приходится в два-три раза больше автомобилей.

Агентство «АВТОСТАТ» сообщает, что в Дагестане в первом квартале более 60% от проданных машин были марки LADA. Второе место по данному показателю заполучила Кабардино-Балкария с долей российского бренда в 52,7%. В Калмыкии «АвтоВАЗ» также занимает более половины от общего объёма продаж новых легковых машин (51,8%).

Замкнули ТОП-5 самых «патриотичных» регионов Северная Осетия (49,7%) и Карачаево-Черкессия (48,9%). Рыночная доля российской компании в Удмуртии достигает 44,9%, в Чувашии – 43,7%, в Кировской области – 42,1%, в Ингушетии – 41,9%, а в Самарской области – 40%.

Помимо этого, эксперты назвали субъекты РФ, где реже всего покупают автомобили LADA. В анти-рейтинге лидирует Сахалин, где на такие машины приходится менее 2% продаж. Отметим, что во многих восточных субъектах LADA имеет долю менее 10%, включая Приморский край (4,4%), Камчатку (4,8%), Бурятию (6,3%), Магаданскую область (6,5%), ЯНАО (7,9%) и Хабаровский край (8%).

Автомобили LADA также не любят жители Ненецкого АО (4,8%), Москвы (5,1%) и Калининградской области (6,2%).