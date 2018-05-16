Volvo окончательно откажется от дизельных двигателей

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Шведские машиностроители еще в феврале сообщили, что Volvo сворачивает разработки новых ДВС, вместо чего будет совершенствовать уже имеющиеся силовые установки. Теперь же руководство компании официально сообщило о том, что марка постепенно откажется от дизельных моторов.

Первой машиной Volvo, которая будет продаваться вовсе без дизельных моторов, станет седан S60 следующей генерации. Шведы обещали показать ее в мае текущего года.

Следующий Volvo S60 строится на модульном шасси SPA. Шведы заранее готовили эту платформу таким образом, чтоб устанавливать на нее любого рода двигатели. Изначально седан будет предлагаться с 4-цилиндровыми бензиновыми моторами семейства Drive-E. Позже появятся две гибридных версии автомобиля.

В целом, для всех автомобилей Volvo S60 уже с 2019 года будут предусмотрены бензиновые умеренные или заражаемые гибридные установки, а также полностью электрифицированные системы. Уже к 2025 году шведы рассчитывают, что половину их продаж займут «зеленые» модели.

В Volvo уточняют, что компания не считает дизельные моторы более «грязными». Однако они сложнее и дороже в разработке. Такие двигатели более экономны, однако технологии не стоят на месте, и скоро гибридные установки на базе бензиновых ДВС приблизятся к агрегатам на тяжелом топливе по показателям расхода топлива.