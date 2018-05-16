Всю суть новой LADA Vesta SW Cross продемонстрировали на одном фото

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В одном из пабликов Воронежа была опубликована фотография, на которой запечатлен водитель новенькой LADA Vesta SW Cross, который толкает свой автомобиль.

На автомобиле еще не установлен номерной знак, поэтому можно предположить, что автомобиль только едет в гараж из автосалона. По неизвестным причинам, «счастливому» обладателю новой Vesta SW прошлось толкать свое транспортное средство.

Горожане прокомментировали данную фотографию, подметив, что отечественный автопром поражает качеством производимых автомобилей.

Разработчики LADA Vesta SW Cross гордятся стильным дизайном своего творения. Но при этом, экстерьер новинки раскритиковали как автолюбители, так и специалисты СМИ. По словам экспертов, модель отличается от своего предшественника только немного увеличенным дорожным просветом, а также пластиковым обвесом. Напомним, под капот LADA Vesta SW Cross получила двигатель объемом 1,6 или 1,8 литра, способным генерировать 106 и 122 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии предложена 5-диапазонна механическая коробка передач.