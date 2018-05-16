Hyundai Grand Starex превратили в дом на колесах

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На корейском автомобильном рынке вскоре появится особый Hyundai Grand Starex, известный в России как H-1. Новинка переделана в дом на колесах - кемпер, и получила передовое оснащение.

Обновленный Hyundai Grand Starex появился в Корее еще в декабре 2017 года, новинка получила переработанные бампера, радиаторную решетку, обновленную оптику головного света и габаритные огни. Салон новинки изменился до неузнаваемости, в сравнении с предшественником. Накануне корейские разработчики презентовали особый вариант Grand Starex, предназначенный для дальних поездок.

Кемпер оснастили подъемной крышей из брезента, откидывающимся столиком в салоне, минибаром, электроплиткой, а также проектором. Кроме того, сиденья в салоне складываются и образовывают цельную двухспальную кровать, вдобавок к ней есть два спальных места на крыше в палатке. Среди прочих достоинств модели можно отметить 50-литровый бак, душ, несколько розеток, солнечную батарею и несколько стульев.

Под капотом Hyundai Grand Starex/H-1 установлен 2,5-литровый дизельный агрегат, мощностью 176 лошадиных сил. Стоимость базовой комплектации модели составляет 51 миллион корейских вон, что эквивалентно российским 2 940 000 рублей.