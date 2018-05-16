Новый флагманский кроссовер Lexus получит название LQ

Сегодня, 13:00

Премиальный бренд Lexus готовит к выходу новый флагманский кроссовер. Накануне японцы зарегистрировали в американском патентном ведомстве наименование LQ.

Ранее на автомобильной выставке в Детройте был представлен концептуальный вседорожник Lexus LF-1 Limitless Concept. Ожидается, что именно он получит серийное воплощение и получит название LQ.

С самого начала японцы позиционировали Lexus LF-1 Limitless Concept как автомобиль с высокими шансами на перевоплощение в серийный флагманский внедорожник. По некоторым данным, товарная версия автомобиля во многом повторит шоу-кар. Тем не менее, не стоит ждать, что производственный вариант машины получит такую же «космическую» версию.

Для флагманского кроссовера Lexus LQ готовятся практически все технологические новшества, которых добилась Toyota Motor Corporation за последнее время. При этом, пока не уточняется, о каком именно функционале идет речь.

Ожидается, что новый Lexus LQ получит пятиместный салон, цифровую панель приборов, информационно-развлекательную установку с мониторами для пассажиров и так далее. Силовую линейку вседорожника представят традиционные ДВС, а также гибридные и водородные агрегаты. Скорее всего, новый Lexus LQ сменит модель LX.