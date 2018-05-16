Volkswagen остановил производство седана Jetta на мощностях ГАЗ

Сегодня, 13:30

Немецкий концерн Volkswagen остановил выпуск седана Jetta, который до конца апреля сходил с конвейера на предприятии ГАЗ в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам рассказал представитель компании.

Прекращение производства Volkswagen Jetta объясняется сменой поколений. Новый седан должен добраться до российского авторынка в следующем году, причём изначально модель планируют импортировать. Дилеры марки ожидают, что поставки новинки начнутся во втором полугодии 2019 года.

Отметим, что за границей уже стартовала сборка Jetta, однако компания ещё не решила вопрос об оснащении автомобиля системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Представитель Volkswagen не стал раскрывать даже ориентировочные сроки локализации производства свежей генерации модели.

С 2013 года в России выпустили свыше 60 000 экземпляров Volkswagen Jetta. Перед тем прекратить производство компания создала достаточный запас таких автомобилей, которых должно хватить для удовлетворения спроса минимум до конца текущего года.

За последние четыре месяца россияне приобрели 1 400 таких седанов. Таким образом, на складе находится порядка 3 000 единиц Volkswagen Jetta. Преимущественно запасы предназначены для корпоративных заказов.