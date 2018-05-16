Обновленный KIA Sportage 2019 скинул камуфляж

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Южнокорейские машиностроители тестируют обновленный кроссовер KIA Sportage 2019 на Нюрбургринге. Об этом свидетельствуют кадры автомобильных папарацци, запечатлевших паркетник без камуфляжа.

Фотографии указывают на то, что KIA Sportage 2019 остался при той же внешней составляющей, что и предыдущая версия кроссовера. Однако заметно, что он обзавелся несколько пересмотренными бамперами, иными блоками противотуманных фонарей, модернизированной оптикой, дополнительными хромированными накладками и оригинальными колесными дисками размерностью 19 дюймов.

Для кроссовера KIA Sportage 2019 предусмотрена улучшенная мультимедийная система. Также автомобиль оснащается адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, системами отслеживания степени усталости водителя и предотвращения столкновений.

Пока нет ясности в том, когда на рынке появится кроссовер KIA Sportage 2019. В актуальной версии он предлагается в России минимум за 1 279 900 рублей. Машина оснащается 150-сильным мотором объемом 2.0 л. Для агрегата предусмотрена 6-МКПП, передающая крутящий момент на передний привод. С АКПП автомобиль стоит не менее 1 439 900 рублей. Машина также может оснащаться 1,6-литровым 177-сильным двигателем и 185-сильным «турбодизелем».