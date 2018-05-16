В одном из дворов Воронежа показали преимущество «Оки»

Вчера, 23:00

В Воронеже уже не в первый раз жители поднимают вопрос о нарушении правил парковки и отсутствии парковочных мест. В этот раз в сети появился снимок одного из дворов, где машины стоят настолько близко, что по дороге между ними сможет проехать только «Ока».

Самый компактный отечественный автомобиль «Ока» прекрасно справился бы с узким проездом, ситуация в одном из дворов Воронежа позволила раскрыть преимущество авто. Житель города опубликовал фото двора на ул. Федора Тютчева с подписью: «Надо было «Оку» покупать».

На фото видно, что владельцы машин оставили свои транспортные средства вдоль тротуара таким образом, что не осталось места для проезда. В данной ситуации по узкой дороге смогла бы проехать «Ока». Жители города стали бурно обсуждать фото и пришли к выводу, что думать о компактном авто не пришлось бы, если бы водители припарковали машины иначе, уважая других автовладельцев.

Жители Воронежа продолжают возмущаться неправильно припаркованными машинами, а также отсутствием парковочных мест. Ранее в сети бурно обсуждали цены на платную парковку машин в городе.