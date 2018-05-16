Альтернатива «Кортежу»: В Москве заметили загадочный гибрид Rolls-Royce и ЗИЛ

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На московских дорогах был замечен необычный Rolls-Royce Ghost с шильдиком ЗИЛ, причём дизайн автомобиля подвергся доработке. Предположительно подобный гибрид был создан как альтернатива машинам проекта «Кортеж».

Доработанный Rolls-Royce Ghost получил оптику и радиаторную решётку, как у классического ЗИЛ-41047, и задние горизонтальные фары с бесцветным рассеивателем. Среди других отличий стоит отметить оригинальные диски колёс, иные дверные ручки, «поворотники», передвинутые на нижнюю часть крыльев, и более широкую хромированную окантовку оконной линии.

Официальных данных о таком автомобиле нет, однако в базе «Автокода» по номерам машины можно отыскать любопытные подробности. В документации автомобиль зарегистрирован как «ЗИЛ-НАМИ Самодельное транспортное средство» 2015 года выпуска.

Машина оснащается тем же мотором, что и стандартный Rolls-Royce Ghost – 6,6-литровым агрегатом мощностью 571 л. с. Примечательно, что загадочный Rolls-Royce не имеет отношения к заводу ЗИЛ или институту НАМИ.

В базе Росстандарта на данную машину можно найти СБТС, где в графе изготовитель указан Новицкий Евгений Александрович – учредитель ООО «Луна», осуществляющего продажу легковых и грузовых авто. Судя по документам, загадочный ЗИЛ проходил тесты на базе НАМИ для получения СБТС.