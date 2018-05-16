Полная комплектация: Калужанин купил автомобиль с долгами

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Житель Калуги приобрел автомобиль Toyota Camry у другого горожанина, который, как позже оказалось, был любителем нарушить скоростной режим. Предыдущий владелец машины не уплатил штрафов на сумму в 85 000 рублей.

Из-за того, что на автомобиле числится долг, его новому владельцу отказали в регистрации транспортного средства. Судебные приставы наложили «вето» на машину.

УФССП Калужской области неоднократно требовало от предыдущего владельца Toyota Camry выплатить все штрафы, однако он отказывался от этого. Только новому владельцу автомобиля удалось уговорить лихача рассчитаться с долгами.

Новый владелец Toyota Camry сделал для себя вывод, что при большей осторожности, с ним бы такого не случилось. Существует интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств». Если бы калужанин воспользовался им, он бы еще до покупки машины узнал, что на ней имеется долг.