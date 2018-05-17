Озвучен ценник на хэтчбек Hyundai Veloster 2019

Сегодня, 04:00

Корейцы озвучили подробности и ценники хэтчбека Hyundai Veloster 2019. На американский рынок новинка отправится во второй половине текущего года.

Стоимость базового Hyundai Veloster 2019 составит 18 500 долларов. Машина подорожала в сравнении с предшественником на 400 долларов. Стандартный хэтчбек получает 2-литровый 147-сильный агрегат с пиковым крутящим моментом в 179 Нм. Для мотора предусмотрены 6-МКПП и 6-АКПП.

Более мощная версия хэтчбека Hyundai Veloster 2019 будет продаваться за 22 900 долларов. Автомобиль получит турбированную 1,6-литровую установку отдачей 201 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Для данного мотора также предусмотрены МКПП и АКПП.

Независимо от комплектации хэтчбек Hyundai Veloster 2019 будет оснащаться системой распределения крутящего момента между ведущими колесами, системой предотвращения столкновений и удержания в полосе. Опционально для автомобиля предусмотрена светодиодная оптика, аудиосистема Infinity, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином на 7 или 8 дюймов, кожаный салон. Ходят слухи, что в следующем году может появиться «заряженный» Hyundai Veloster N, который получит 275-сильный мотор.