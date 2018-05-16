В Южно-Сахалинске купят аварийно-спасательную машину за 2,4 млн рублей

Сегодня, 09:08

Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска разместило на портале госзакупок аукцион на покупку аварийно-спасительной машины. Стоимость контракта достигает 2 469 486 рублей, которые планируется выделить из городского бюджета.

В техническом задании указано, что у автомобиля должны быть цельнометаллический кузов и система полного привода. При этом для первоочередного использования необходим жилой отсек для экипажа, а также технический отсек, где будет располагаться оборудование.

Аварийно-спасательный автомобиль должен иметь отличную проходимость, чтобы в кратчайшие сроки передвигаться для проведения работ по любой местности, при любых погодных условиях и времени суток. Заказчику нужна только новая машина 2018 года выпуска, которую ранее не эксплуатировали.

Отметим, что победителя тендера назовут 28 мая, доставить транспортное средство необходимо на протяжении 150 дней с момента заключения контракта.