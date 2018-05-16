Владелец ВАЗ-2104 призвал жителей Воронежа «не унывать»

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Владельцы отечественных автомобилей часто украшают свои машины различными наклейками. В этот раз пользователь социальной сети Instagram из Воронежа опубликовал снимок с ВАЗ-2104, наклейка на котором призывает «не унывать».

Фотографию с автомобилем с наклейкой на заднем стекле автор подписал:

«На злобу дня».

Наклейка на ВАЗ-2104 содержит нецензурную лексику, однако общий смысл «нечего унывать». Стоит отметить, что надпись может быть адресована не всем жителям Воронежа, а самому владельцу.

На фотографии заметно, что капот ВАЗ-2104 открыт, а рядом стоит владелец, по всей видимости, пытаясь починить свой транспорт. Состояние автомобиля в принципе катастрофическое. Поэтому пользователи уверены, что именно состояние старой машины и вынудило владельца приклеить надпись с нецензурным выражением.