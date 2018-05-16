В главном офисе Subaru впервые в истории провели обыски

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Сегодня, 16 мая, в Токио прошли обыски в штаб-квартире компании Subaru в связи с занижением реальных данных о вредных выбросах и расходе топлива, передаёт телеканал NHK. Отметим, что обыски в главном офисе проводились впервые в истории японской марки.

Во время инспекции были проведены проверка документации и допрос руководителей Subaru. В эту среду автопроизводитель обнародовал сообщение, в котором принес клиентам извинения за причинённые неудобства и пообещал не допустить подобных инцидентов в будущем.

В конце апреля компания представила доклад, в котором указывалось, что данные о количестве выбросов вредных веществ и расходе горючего были сфальсифицированы не менее чем у 900 машин девяти разных моделей. Не исключено, что на предприятии Subaru в префектуре Гумма регулярно подделывали документацию с 2002 года.

Напомним, Subaru стала третьей японской компанией, вокруг которой развернулся скандал. Два года назад Mitsubishi призналась в крупной подделке данных о расходе топлива, которая коснулась более 600 000 автомобилей. В 2017 году стало известно, что компания Nissan в течение длительного периода доверяла проверку безопасности машин на заводах неквалифицированным сотрудникам.