Более 1,1 тыс. автомобилей проехали по Крымскому мосту‍ за час после открытия

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Только за один час после открытия проезда Керченский пролив по Крымскому мосту преодолели уже свыше 1 100 транспортных средств. Торжественное открытие переезда для транспорта прошло вчера, 15 мая, а движение легковых машин и автобусов началось сегодня утром.

В инфоцентре «Крымский мост» сообщили, что с 05:30 до 06:30 по Крымскому мосту свыше 600 авто проехало в сторону Краснодарского края и ещё 500 в направлении полуострова. Первыми пересечь Керченский пролив смогли представители СМИ, ветераны, местные жители и группа байкеров, возглавляемая Александром Залдостановым, который также известен как Хирург.

Кроме того, в числе первых граждан, проехавших по Крымскому мосту, оказалась Мария Захарова, официальный представитель МИД. Машины были украшены белыми, синими и красными ленточками и воздушными шарами.

Отметим, что Крымский мост достигает в длину 19 км, по автодороге можно двигаться с максимальной скоростью в 90 км/ч, при этом нельзя останавливаться. Осенью должен открыться проезд по мосту для грузовиков, а поезда начнут движение в конце следующего года.