«Шипы» больше никому не нужны: МВД предлагает отменить знак «Ш» на автомобилях

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МВД России выступило с инициативой отменить обязательную установку знака «Шипы». Авторы предложения уверены, что этот знак уже потерял актуальность. Такие изменения появились в проекте постановления правительства, опубликованной на сайте проектов нормативных актов.

В Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации сказано, что водители должны размещать наклейку «Шипы» на авто, оснащённых шипованными шинами. В МВД отметили, что данное требование не менялось с 1993 года, то есть года издания положений.

Эксперты считают, что знак «Шипы» больше не актуален, поскольку динамику автомобиля в большей степени определяют другие факторы, к примеру, конструкция машины и наличие дорожных ассистентов, которые помогают торможению или стабилизации авто.

По данному знаку участники дорожного движения не могут однозначно определить характер движения ТС особенно при неоднородном покрытии проезжей части. Помимо этого, авторы проекта добавили, что знак на заднем стекле машины может мешать обзору водителя.

Напомним, в апреле прошлого года начали действовать поправки в ПДД, которые обязывают водителей, использующих шины с шипами, размещать соответствующий знак на заднем стекле. За нарушение данного правила предусмотрен штраф в 500 рублей.