Автомобили KIA подорожали в России на 10 000 рублей

Вчера, 23:00

В текущем месяце компания KIA повысила цены в России на модели Picanto, Soul, Sportage и линейки Cee’d и ProCee’d 2018 года во всех вариантах исполнения. Об этом пишет агентство «АВТОСТАТ», ссылаясь на результаты собственного исследования.

Стоимость базовой версии Cee’d на российском рынке отныне составляет834 900 рублей, цены на Cee’d SW стартуют от 909 900 рублей, а на ProCee’d – от 934 900 рублей. Модель Picanto с мая обойдётся минимум в 569 900 рублей. Кроссоверы Soul и Sportage подорожали до 916 900 и 1 279 900 рублей соответственно. Эксперты отметили, что указывают розничные цены без учёта спецпредложений, акций и опций, доступных за доплату.

Напомним, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», KIA продала в России по итогам января-апреля текущего года 71 792 машины, что на 35% превышает результат годичной давности. Кроме того, южнокорейская компания стала лидером по объёму выручки в РФ, продав автомобилей KIA на 62 млрд рублей (+57,9%).