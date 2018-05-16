Автопарк беспилотных машин Apple стал больше, чем у Tesla

Сегодня, 08:00

Компания Apple увеличила количество зарегистрированных беспилотных машин до 55 единиц, которые будут тестировать при участии 83 водителей. Об этом сообщил Департамент автотранспорта Калифорнии.

Автопарк Apple стал вторым в Калифорнии по числу беспилотных автомобилей, тогда как первое место сохранил General Motors со 104 самоуправляемыми транспортными средствами и 407 водителями.

Всего на сегодняшний день в штате зарегистрировано 409 автономных моделей, при этом почти 1 600 водителей получили лицензии на проведение испытаний данного типа транспорта. Такие лицензии имеют только 53 компании.

Крупнейшими автопарками, помимо уже упомянутых GM и Apple, обладают компания Waymo, у которой насчитывается 51 беспилотное авто и 338 шоферов, Tesla с 39 автономными машинами и 92 водителями, Drive.Ai (14 авто и 10 водителей), Zoox Inc (12 машин; 71 водитель), NIO USA и Toyota, у которых по 11 автомобилей, а также 19 и 16 шоферов соответственно.

Стоит напомнить, что Apple получила разрешения на испытания беспилотных машин в апреле прошлого года. Тогда компания зарегистрировала три авто и шесть водителей, а спустя год её автопарк достиг уже 45 единиц.