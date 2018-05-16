Серийный кроссовер Volkswagen Tharu полностью рассекречен

Сегодня, 07:00

В интернете появились фотографии нового кроссовера Volkswagen Tharu. Автомобиль показан в серийном виде и без камуфляжа. Первым рынком для паркетника станет Китай, однако есть вероятность, что машина появится и в России.

Фотографии кроссовера Volkswagen Tharu «засветились» базе китайского Минпрома. В концептуальном виде эта машина была представлена в марте в Пекине. Шоу-кар имел название Powerful Family SUV. Серийная машина сохранила облик своего прототипа.

Кроссовер Volkswagen Tharu получил габариты 4453х1841х1632 мм при колесной базе размером 2680 мм. «Родственный» паркетнику Skoda Karoq для рынка КНР получил габариты 4432х1841х1614/2688. Европейская версия последней модели короче китайской на 50 мм и имеет на столько же меньшую колесную базу.

Skoda Karoq «поделится» с Volkswagen Tharu моторами для Китая. Это значит, что «немец» получит бензиновые 1.2 TSI и 1.4 TSI тягой 116 и 150 л.с. соответственно. Моторы будут сочетаться с 7-РКПП DSG. Когда и по какой цене новинка появится в КНР, пока не ясно.

Предполагается, что продажи машины начнутся в четвертом квартале нынешнего года. Позже Volkswagen Tharu станет глобальным кроссовером, и будет продаваться там, где не продается моедль T-Roc. Выпуск машины наладят в нескольких странах, в том числе и в России.