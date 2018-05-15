Уфимцев удивил фермерский "Жигуль-вездеход"

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Житель Уфы увидел по дороге в аэропорт, как в грузовике перевозили транспортное средство, внешний вид которого удивил автомобилиста. Снимок машины, опубликованный в Instagram, собрал больше 1 000 лайков и немало комментариев.

На фото запечатлён разбрасыватель удобрений, который, по словам интернет-пользователей, трудится в селе Таптыково. Другой уфимец видел такую же машину в селе Чекмагуш. На подобную спецтехнику устанавливается ёмкость для химикатов, которые распыляют перед посевом.

«Видел как по полю едет. Зачётный аппарат», – отметил комментатор.

Любопытно, что передняя часть разбрасывателя удобрений на первом фото позаимствована от ВАЗ-2109, а на втором – от ВАЗ-2114. Ещё один пользователь написал, что такой автомобиль как раз подходит для российских дорог из-за высокого дорожного просвета и больших колёс.