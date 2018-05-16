В России до 8,3% выросла доля продаж дизельных легковых автомобилей

Сегодня, 06:00

Агентство «АВТОСТАТ» озвучило результаты нового изыскания, по итогам которого выяснилось, что в России продолжается рост продаж дизельного транспорта. В первом квартале нынешнего года их доля выросла до 8,3%.

В январе-марте нынешнего года россияне приобрели 30,3 тысячи легковушек на дизельной тяге. Данный показатель превышает прошлогодний на 8,3% за тот же период.

Самой активной маркой на рынке дизельного легкового транспорта в России по итогам первого квартала оказалась Toyota. За отчетный период ее продукция разошлась по стране тиражом 5 983 единицы. Второе место в РФ занимает баварский бренд BMW с результатом в 5 001 реализованный автомобиль. Тройку лидеров замыкает Mitsubishi, продажи которой составили 3 088 машин.

На четвертом месте расположилась марка Mercedes-Benz. Немцы продали в России 2 598 дизельных автомобилей в январе-марте. Аутсайдером первой пятерки стала Volkswagen с результатом в 2 419 реализованных машин. Во вторую пятерку вошли KIA (2 360 ед.), Land Rover (1 853 ед.), Renault (1838 ед.), Hyundai (1 305 ед.) и Audi (1 159 ед.).