В сеть попала фотография «кабриолета по-дагестански»

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По дорогам Дагестана разъезжает необычный ВАЗ-2106, который лишился крыши. Снимок «кабриолета по-дагестански» был опубликован в соцсети Instagram.

Автомобилист из Дагестана сфотографировал на дороге ВАЗ-2106, переделанный в кабриолет. Автор фотографии попросил придумать к ней описание, что спровоцировало бурное обсуждение среди местных жителей.

«Красиво жить не запретишь», «Крыша поехала», «Зато не пешком», «К лету готов», – написали дагестанцы.

Многие отметили, что в таком автомобиле отпадает нужда в кондиционере. Некоторым такой ВАЗ напомнил автомобили из 90-х. Также комментаторы попытались придумать название для подобной машины. Среди предложенных вариантов оказались «Шабриолет», «Бомжиолет», «Шихабриолет», «Кабришаха» и «Жигулет». Нашлись и те, кто захотел себе такой же автомобиль или другой ВАЗ с открытым верхом.