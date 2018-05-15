Новый седан Honda Insight встал на конвейер в США

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Компания Honda приступила к сборке нового седана Honda Insight, оснащённого гибридной установкой. Новинку, дебютировавшую весной 2018 года в Нью-Йорке, выпускают на заводе в штате Индиана, где производятся также Civic и CR-V.

Запуск производства нового Honda Insight обошёлся в 61,5 млн долларов. Бензиновые агрегаты для модели производят в городе Анна, электрические моторы – в Расселс Пойнте, аккумуляторы – в Мэрисвилле.

Автомобиль получил архитектуру от десятого Honda Civic, причём спереди разместились стойки МакФернсон, а сзади установлена многорычажная подвеска. Капот новинки изготовлен из алюминия.

Седан оснастили гибридной силовой установкой, которая включает в себя «атмосферник» объёмом 1,5 литра и два электромотора. Один из них работает в качестве генератора, а второй – вращает передние колёса. Суммарная отдача гибридной системы достигает 153 «лошадок» при крутящем моменте в 267 Нм. Литий-ионную батарею установили под задними креслами.

По данным производителя, авто тратит 4,3 л горючего на 100 км при передвижении по городу, при этом запас хода модели только на электротяге составляет 1,6 км. Новое поколение Honda Insight выйдет на авторынок США в начале этого лета, компания пока не объявила цены.