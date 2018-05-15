Ростовчане обсуждают "гостя из Великобритании"

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Жители Ростова-на-Дону обсуждают появление двухэтажного автобуса на улицах города. Машину запечатлели и показали в социальных сетях.

Первоисточником фотографий автобуса стала группа «Это Ростов-на-Дону!» в соцсети «ВКонтакте». Подпись к снимкам указывает на то, что они были сделаны на Газетном переулке.

Пользователи соцсетей положительно отреагировали на необычный для Ростова транспорт. Кроме того, публика предположила, что появление двухэтажного автобуса в Донской столице может быть связано со скорым Чемпионатом мира по футболу, который в нынешнем году пройдет в России.

Судя по шильдику на радиаторной решетке автобуса, запечатленного в Ростове, он представляет собой одну из моделей производства Bristol Lodekka. Эти машины проектировались еще в 30-е годы прошлого века, а на массовый конвейер встали в 1949 году. Подобные двухэтажные автобусы часто называют лондонскими или британскими, так как они нашли широкое применение в Соединенном Королевстве и стали визитной карточкой этой страны.