Вид «автомобильной матрешки» насмешил воронежцев

Сегодня, 16:10

Необычная перевозка легковой машины была замечена на воронежском мосту. Снимок «автомобильной матрёшки» сделал местный водитель, после чего разместил его в паблике «Типичный Воронеж».

Воронежец сфотографировал на Северном мосту, объединяющем правый и левый берег, «ГАЗель», в кузове которой разместилась «легковушка». Автор фотографии так прокомментировал её: «В «Газель» запихнули «Жигули».

Несколько посетителей сообщества рассказали, что не впервые видят такую транспортировку легковых машин в городе, а также прикрепили снимки той же «ГАЗели» в подтверждение своих слов. На одной из фотографий «ГАЗель» с машиной ВАЗ в кузове окружают сотрудники ДПС.

Воронежцы решили посоревноваться в остроумии в комментариях: «Запаска», «Это Россия, детка», «Это не запрещено. Номера видны, знак есть». Ещё один пользователь написал, что на фото запечатлено рождение «Жигуля».