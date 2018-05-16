Илон Маск кардинально изменит работу Tesla

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Американский производитель электрокаров Tesla планирует реорганизацию своей работы. Об этом аукционеров компании проинформировал ее основатель Илон Маск специальным письмом. Бизнесмен утверждает, что реорганизация сделает Tesla уверенней в дальнейшем развитии.

Письмо Илона Маска гласит, что с помощью реорганизации будет усовершенствована структура управления Tesla. Кроме того, компания получит более эффективное взаимодействие отделов, некоторые функции которых разумно объединят, а деятельность, не сулящая успеха, будет устраняться.

Масс-медиа не единожды информировали о том, что у Tesla возникли затруднения, связанные с производством электрокара Model 3. Выпуск модели сильно затягивается, на конвейере постоянно выявляется брак. Деятельность компании убыточна, и ходят слухи, что до конца года Tesla может вовсе обанкротиться.

Из-за проблем из Tesla за последние несколько месяцев ушло шесть топ-менеджеров. Model 3 должна была стать первой массовой моделью производителя, однако нынешних темпов ее производства недостаточно для массовости. Илон Маск уверяет, что проблемы компании решаются, и она нанимает новых специалистов.